Juve, le due alternative principali in caso di addio di Vlahovic

I sostituti di Vlahovic

In caso di partenza di Vlahovic, chi potrebbe arrivare al suo posto? Seconto Tuttosport, sono due i potenziali sostituti. Il primo è quello di Rasmus Hojlund dell'Atalanta. Un identikit non troppo dissimile da quello dell'attaccante serbo. Questo perché entrambi sono profili molto giovani il cui valore potrebbe rimanere alto anche in ottica di una futura cessione. La seconda alternativa è invece Alvaro Morata, ex Juve con il contratto in scadenza tra un anno dall'Atletico Madrid. Il giocatore è in ottimi rapporti con la società bianconera e tornerebbe volentieri a Torino anche abbassandosi lo stipendio. D'altro canto, lo spagnolo non è il sostituto naturale di Vlahovic e il suo ingaggio sarebbe più alto di quello di Hojlund. Il suo investimento sarebbe però presumibilmente inferiore e lascerebbe aperta la porta all'arrivo di un altro elemento offensivo come Gianluca Scamacca. A fare posto all'italiano sarebbe probabilmente in questo caso Milik.