Juve, l’Atalanta senza due big in vista della prossima giornata

La sorprendente sconfitta casalinga dei nerazzurri porta ulteriori danni. Nella partita contro i bianconeri Gasperini non avrà due titolari.

Piove sul bagnato in casa Atalanta . Oggi i bergamaschi sono stati sconfitti a sorpresa dal Cagliari al Gewiss Stadium. I rossoblù, nonostante le tante assenze, tra squalifiche, infortuni e Coppa d'Africa, hanno trovato i 3 punti grazie a una doppietta dell'uruguaiano Gaston Pereiro , che ha reso vano il momentaneo pareggio di José Palomino. A questo punto i nerazzurri rimangono a quota 43 punti in classifica e, in caso di vittoria, la Juve stasera potrebbe scavalcarli e agguantare il quarto posto (l'Atalanta deve recuperare la partita rinviata contro il Torino). Una motivazione in più per i ragazzi di Allegri questa sera .

Ma non sono finite qua le notizie negative per Gasperini. Nel prossimo turno di campionato ci sarà lo scontro diretto con i bianconeri e il tecnico della Dea ha perso due pezzi fondamentali del suo scacchiere. Juan Musso infatti al 52' della sfida contro i sardi si è reso protagonista in negativo con un'uscita fallosa sul mattatore del match, Pereiro, che era lanciato verso la sua porta. Cartellino rosso per il portiere argentino, autore di un fallo che ha fermato una chiara occasione da rete. Al suo posto è entrato il terzo portiere Rossi e non Sportiello, per scelta tecnica. Potrebbe esserci lui tra i pali contro la Juve.