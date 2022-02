Juve, il Verona perde pezzi: altri due assenti pesanti!

Importanti novità nell'elenco dei convocati di Igor Tudor: il tecnico dovrà rinunciare ad altri due titolari per la sfida di questa sera.

Ci sono importanti novità per la sfida di questa sera contro il Verona. Il club gialloblu infatti ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'elenco dei convocati per la partita dello Stadium. E nella lista mancano due nomi pesanti: Marco Davide Faraoni e Gianluca Caprari. Il primo a causa di un trauma contusivo alla coscia destra, il secondo invece ha subito una distorsione alla caviglia sinistra. Due vere e proprie regole per Igor Tudor, visto che entrambi sarebbero stati presenti dal primo minuto a Torino.

Caprari è stato una delle grandi sorprese di questo campionato ed è diventato un titolare fisso dei gialloblù. 8 gol e 5 assist in Serie A per un giocatore che aveva la pesante eredità di sostituire Mattia Zaccagni, dopo il passaggio di quest'ultimo alla Lazio a campionato iniziato. Inoltre il giocatore classe '93 veniva da un momento di forma incredibile prima della sosta. Nel mese di gennaio infatti aveva messo a segno 4 gol, andando in rete in 3 partite su 4 giocate. Un pericolo in meno per la difesa juventina. Al suo posto accanto ad Antonin Barak dovrebbe giocare Kevin Lasagna, che alla vigilia era in ballottaggio con Kalinic per il ruolo di prima punta.

Ma anche Faraoni è un fattore determinante per il gioco di Tudor. Con la sua fisicità mette spesso in difficoltà gli avversari sulla sua fascia. I gialloblù spingono molto sulle corsie esterne e su quella destra affidata al classe '91 i pericolo non mancano mai. Nonostante sia, almeno in teoria, un difensore, i suoi numeri in campionato sono molto interessanti: 2 gol e 4 assist. Un avversario tosto, che Allegri sicuramente non sarà dispiaciuto di evitare. Al suo posto dovrebbe esserci Fabio Depaoli, arrivato a gennaio in prestito dalla Sampdoria.

Assente anche il secondo portiere Pandur per un problema alla spalla, oltre allo squalificato Simeone.

Questi i 20 convocati: Chiesa, Berardi, Montipò. Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Sutalo, Coppola, Retsos. Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Praszelik. Kalinic, Lasagna, Cancellieri.