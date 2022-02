Juve, i convocati per il Verona: ci sono Vlahovic, Zakaria ed Aké

I convocati per la sfida contro il Verona

Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa aveva però già anticipato alcune cose: "Nuovi? Diciamo che la società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato e sono veramente soddisfatto. Sono arrivati due giocatori importanti come Vlahovic, che ha fatto tanti gol. La società è stata brava, con Haaland è il centravanti più bravo che ci sia in giro. Zakaria è un centrocampista molto bravo, ha un buon passaggio, ed è tanto intelligente. Si sono subito inseriti e vedremo se farli giocare già dalla prossima partita contro il Verona. Ringrazio Bentancur e Kulusevski per quanto dato alla Juve e per la disponibilità che hanno dato in diversi anni e in questi mesi, auguro loro il meglio, davvero. L'obiettivo non cambia, sarebbe stato lo stesso se fossimo rimasti con gli stessi giocatori e non si recupera più se si sbaglia. Da domani abbiamo campionato, Coppa Italia e Champions.