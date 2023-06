Juve, Lapo Elkann: “Inter strepitosa anche se non ha vinto”

Il fratello del proprietario della Juve Lapo Elkann ha voluto fare i complimenti all'Inter per la prestazione in finale di Champions League

La sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City sarà una delusione che accompagnerà l' Inter a lungo, ma la prestazione messa in campo dalla squadra di Inzaghi è stata ottima.

I nerazzurri hanno combattuto a viso aperto contro una squadra che sulla carta sarebbe dovuta essere ben più forte, trovando ben più di qualche occasione da gol. Il risultato è stato però in favore dei Citizens, che hanno così alzato al cielo la loro prima Champions. Non a caso Lapo Elkann, fratello del proprietario della Juve, su Twitter ha voluto complimentarsi con l'Inter: "Italiano prima di tutto. L'Inter è stata strepitosa anche se non ha vinto. BRAVI".