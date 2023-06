Dopo le due finali perse con la Juve, Beppe Marotta questa sera proverà a vincere la Champions League con l' Inter . I nerazzurri si preparano a sfidare il Manchester City , in un match che si prospetta tutt'altro che semplice.

Intervistato da Sky Sport l'ex ds della Juve ha detto: "Emozione? Siamo vaccinati, non capita tutti i giorni vivere un appuntamento così straordinario. Non tutti i giocatori hanno provato l'emozione di una finale di questo livello, ma questo non mi spaventa, son tutti grandi professionisti guidati da un allenatore esperto e affiancati dalla società. Faremo la nostra partita".