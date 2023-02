Juve, Kostic quota 100: 37 gol e 63 assist nei top 5 campionati europei

Grazie alla rete segnata alla Salernitana l'esterno della Juve Kostic ha raggiunto quota 100 tra gol e assist nei top 5 campionati europei

redazionejuvenews

La scorsa estate dopo l'addio di Bernardeschi e Dybala la Juve è andata a lungo alla ricerca di nuovi esterni. Tanti i nomi presi in considerazione, ma alla fine la Vecchia Signora ha deciso di puntare sulla qualità e l'esperienza di Di Maria e Kostic. Se da una parte il talento del fantasista argentino non sono mai state messe in dubbio, dall'altra i tifosi bianconeri erano più che curiosi di vedere come si sarebbe comportato sul terreno di gioco l'esterno serbo. E non ne sono rimasti delusi.

L'ex Eintracht si è confermato la macchina da assist che si era vista in Bundesliga: già 5 in 21 partite. Kostic è il padrone della fascia sinistra della Juve, tanto che Massimiliano Allegri ha deciso di puntare sul 3-5-2 anche per permettergli di giocare nel suo ruolo preferito. Corsa e cross a non finire.

Contro la Salernitana, però, è arrivato anche il gol, il secondo in Serie A. Prestazione da 6,5 secondo La Gazzetta dello Sport: "Inizio sonnecchiante, finale idem, in mezzo però s’accende: il 2-0 di rapina e una gran palla per Vlahovic". Grazie alla rete contro la squadra di Davide Nicola, l'esterno serbo è salito a quota 37 gol e 63 assist nei top 5 campionati europei. Un traguardo niente male.