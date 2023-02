Juve, Allegri: “Salvezza? Servono 14 punti. Vogliamo arrivare tra i primi 10”

Al termine della partita di Serie A contro la Salernitana l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "I ragazzi hanno risposto bene. Per 60 minuti hanno fatto bene, poi sono stati un po' superficiali, abbiamo subito troppi tiri in porta nel secondo tempo. Bisogna migliorare su quella fase della partita".

"La squadra deve fare uno step mentale quando è in vantaggio - ha continuato. Quando abbiamo cominciato a gestire la partita abbiamo giocato con più superficialità e abbiamo preso troppi tiri in porta. Bisogna essere più concentrati. Oggi era una partita non da giocare ma da vincere, ma l'ultima mezzora abbiamo gigioneggiato".