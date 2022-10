Juve-Inter, il duro comunicato degli ultras nerazzurri: “Non verremo a Torino”

6 novembre 2022: manca ancora tantissimo al Derby d'Italia tra Juve e Inter ma cominciano già le prime polemiche. La sfida tra bianconeri e nerazzurri è da sempre una delle più importanti e delle più sentite del panorama calcistico italiano e anche quest'anno non fa eccezione. A creare disagio, come nelle ultime stagioni, sono le modalità di vendita dei biglietti per entrare all'Allianz Stadium , ritenute dai nerazzurri troppo stringenti per i tifosi ospiti.

Gli ultras della Curva Nord dell'Inter con un comunicato pubblicato sul loro sito ufficiale hanno quindi annunciato che non parteciperanno alla trasferta di Torino come segno di protesta: "La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti. CN69 - Curva Nord Milano".