Juve, è tutto vero: “Triennale con super ingaggio” / News

E' normale che le energie mentali e fisiche della Juventus in questo momento siano focalizzate sulle ultime tre gare di campionato prima della sosta per il Mondiale. Si tratta di tutti match non banali e sulla carta abbastanza complicati. In rapida successione i bianconeri affronteranno Inter, Verona e Lazio. La dirigenza nel frattempo sta cercando di muoversi in anticipo in ottica mercato sia per l'immediato (gennaio) sia per la prossima estate.