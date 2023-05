Brutte notizie in casa Juve: infortunio muscolare per Bremer nel corso del match contro il Milan: le ultime novità sulle sue condizioni

Secondo La Gazzetta dello Sport l'ex Torino ha giocato una partita da 6 in pagella: "Fa il suo anche in una serata in cui la Juventus va al piccolo trotto. Controlla Giroud giocando sull’anticipo e prova a far ripartire la squadra in contropiede".