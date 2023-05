Juve, Bonucci: “Quest’anno difficoltà mai vissute prima”

In chiusura ha detto: "Che direzione prenderà la Juve? Non è compito mio quale sarà la direzione. Ci sono persone addette a farlo. Noi dobbiamo dare tutto sul campo. La Juve non può stare due anni senza alzare trofei. Alcuni resteranno e altri partiranno. Io sono il capitano della Juve con cui ho un contratto fino al 2024: se la società vuole contare ancora su di me io ci sono. Per me è un onore: non c'è nemmeno il punto interrogativo. Poi spetterà alla società. Ci sono state partite in cui potevamo fare meglio in fase di possesso altre invece in cui abbiamo preso gol troppo semplici, ma alla fine quando sono mancate sicurezze a livello mentale in tutti quanti siamo andati in difficoltà. Sono partite in cui abbiamo perso la bussola dopo aver preso gol e alla Juventus questo non può succedere. A volte siamo mancati un po' su questo. Ho raggiunto Giorgio (Chiellini): a sì? Non lo sapevo!"