Juve, il punto sugli infortunati: due settimane per tornare al 100%

Convocati ma non al meglio della condizione: contro l'Inter Chiesa e Di Maria non sono partiti titolari. L'argentino ha passato 90 minuti in panchina, mentre l'italiano è prima entrato e poi costretto al cambio per l'ennesimo fastidio al ginocchio. Al termine della partita Allegri ha rivelato: “Federico ha una tendinite che si porta dietro. Ha un po’ paura che si porta con lui, ma non è nulla di che”. Poi su Di Maria: “Non stava benissimo. Dovevo rischiarlo per poi non averlo a disposizione per un mese?“.