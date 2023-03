Juve, Chiesa di nuovo out: dura meno di 20′ la sua partita a San Siro

L'esterno bianconero ha lasciato il campo per un problema muscolare, dopo essere subentrato in corso: le sue condizioni andranno valutate

Tuttavia la nota poco lieta in casa Juve sono le condizioni di Federico Chiesa . L'ex Viola è subentrato al 66' prendendo il posto di Soulé che ha iniziato da titolare il match. Un Chiesa che era riuscito a sbloccarsi nella serata europea contro il Friburgo chiudendo il punteggio grazie al gol del raddoppio nel recupero. La prestazione offerta in Germania sembrava aver allontanato gli spettri di problemi di natura muscolare per il numero 7 bianconero.

La sua partita contro i nerazzurri però dura appena 17'. L'esterno azzurro è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico lasciando il campo al 85' a Leandro Paredes. Nei prossimi giorni si sottoporrà a dei controlli medici al fine di conoscere la natura dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. La sosta in questo momento può far comodo per recuperare elementi già ai box tra le fila del club bianconero.