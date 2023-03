Juve, slitta il rientro di Pogba: si allungano i tempi di recupero

Per il centrocampista francese non c'è pace in una stagione ricca di infortuni: il rientro previsto dopo la sosta può slittare ulteriormente

redazionejuvenews

La Juventus prepara la delicata trasferta di San Siro contro i nerazzurri. Tra qualche ora andrà in scena il derby d'Italia numero 234, una sfida storica tra due squadre che si contenderanno un secondo posto sul campo, come ha tenuto a sottolineare Allegri nella conferenza alla vigilia della gara. Il tecnico livornese studia l'undici migliore da mandare in campo, al netto di assenze che da inizio stagione stanno tormentando i bianconeri.

Nella lista degli indisponibili figura sempre Paul Pogba che sta vivendo la sua stagione più difficile dal punto di vista fisico e mentale. Tutti gli infortuni muscolari hanno poi avuto un impatto anche dal punto di vista emotivo sul centrocampista francese. L'ex Manchester United è uscito visibilmente giù di tono dopo gli ultimi controlli al J Medical. Il referto parla chiaro: lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. La natura dell'infortunio ha subito evidenziato che il rientro del calciatore sarebbe avvenuto dopo la sosta.

Ma i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente, come anticipato in conferenza da Allegri. "Non credo che subito dopo la sosta sarà a disposizione, ci vorrà di più" ha dichiarato il tecnico bianconero che ha scelto fin da subito la via della prudenza quando si parla del francese. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del CorriereDelloSport potrebbero volerci altri 20 giorni dopo la sosta, con il calciatore costretto a saltare Verona, l'andata delle semifinali di Coppa Italia e il match dell'Olimpico contro la squadra di Sarri.