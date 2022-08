Juve, l’importanza di un secondo portiere: Perin ancora imbattuto

La serata di ieri sera a Marassi è stata amara per la Juventus . Il pareggio 0-0 con la Sampdoria è stato frutto di una prestazione negativa dei bianconeri, che non hanno ripetuto quanto fatto alla prima contro il Sassuolo . Molti dei protagonisti in campo hanno deluso, soprattutto tra centrocampo e attacco. Ma c'è anche chi è uscito da Genova con delle buone conferme . E' il caso di Mattia Perin . L' infortunio muscolare di Szczesny gli ha consentito di iniziare la stagione da titolare e lui ha risposto subito presente. Due clean sheet in due partite , che confermano l'affidabilità del secondo portiere bianconero. In particolare ieri, proprio nei minuti iniziali, è stato decisivo deviando sulla traversa il tiro a colpo sicuro di Leris .

Queste sono state le sue parole ai microfoni di JTV dopo la fine della gara: "Questo è un pareggio che ci dovrà servire da lezione per capire quali sono i miglioramenti che dobbiamo fare. Torniamo a casa con l’amaro in bocca, ma sarà uno stimolo in più per preparare al meglio la prossima partita. Sicuramente non aver preso gol per la seconda giornata consecutiva è un ottimo segnale, questo conferma quanto di buono stiamo facendo in allenamento. Sapevamo che non sarebbe stato semplice venire a giocare qui contro una squadra difficile da affrontare come può essere la Sampdoria. Ora il nostro obiettivo è quello di continuare ad allenarci con determinazione, cosa che abbiamo fatto fino a questo momento".