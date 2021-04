Juve: il focus sul Napoli

Le due squadre domani sera in campo

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani alle 18:45 contro il Napoli, per il recupero della partita in programma lo scorso ottobre. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato la squadra di Rino Gattuso, contro cui domani l'imperativo sarà quello di vincere.

"Alle 18.45 di domani, 7 aprile, la Juve scende in campo contro il Napoli, nel recupero della terza giornata di andata.

Si tratta di un match davvero importante in chiave classifica, se si pensa che entrambe le squadre sono appaiate a quota 56 punti con 28 partite. Il Napoli ha vinto due partite in più (16 vs 16) ma ne ha perse 8, contro le 4 dei bianconeri. Completano il ruolino 8 pareggi per la Juve e solo due per i partenopei. Quasi identica la differenza reti, + 31 per la Juve, con 56 reti segnate e 25 subite, +30 per la squadra di Gattuso, che ha segnato 62 gol.

I FACTS DEL NAPOLI

Il Napoli ha vinto entrambe le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina.

L’ultimo pareggio tra Napoli e Juventus in Serie A risale all’aprile 2017 (1-1 firmato Khedira e Hamsik): da allora quattro successi bianconeri e tre partenopei.

Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (cinque, come la Roma).

LA STAGIONE DEI PARTENOPEI

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A: i partenopei non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel campionato in corso.

Con un successo il Napoli - attualmente a otto successi esterni in questo campionato - può superare il numero di vittorie ottenute in tutta la scorsa stagione fuori casa in Serie A.

Gennaro Gattuso potrebbe diventare il 3° allenatore nella storia del Napoli a vincere tre sfide di fila contro la Juventus in Serie A, dopo Ottavio Bianchi (nel 1987) e Walter Mazzarri (nel 2011).

Il Napoli ha già segnato più gol in questo campionato (62 reti in 28 gare) che in tutta la scorsa stagione di Serie A dopo 38 giornate (61).

Il Napoli è la squadra che effettua il maggior numero di conclusioni in media a partita in questo campionato (17); la Juventus è terza in questa graduatoria (16) – tra loro l’Atalanta (16.5).

FOCUS GIOCATORI

Lorenzo Insigne è il giocatore italiano che ha preso parte a più gol in questa Serie A: 19 (14 reti e 5 assist). In più, nelle ultime 13 gare di campionato, il fantasista classe ’91 è stato coinvolto in 11 reti (otto marcature e tre passaggi vincenti).

Lorenzo Insigne ha messo a segno tre gol in Serie A contro la Juventus; negli anni 2000, solo Marek Hamsik ha fatto meglio con la maglia nel Napoli (sei – a quota tre anche José Callejón ed Edinson Cavani).

Dries Mertens (101) è a un solo gol dall’eguagliare Antonio Vojak (102) al 1° posto dei migliori marcatori del Napoli in Serie A.

Hirving Lozano ha trovato il suo primo gol in Serie A all’esordio nella competizione proprio contro la Juventus ad agosto 2019; è stato in quel caso il primo giocatore del Napoli a segnare al debutto nella massima serie contro i bianconeri da Roberto Stellone nel settembre 2000.

Il primo gol sia di Kostas Manolas che di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli in Serie A è arrivato contro la Juventus, nell'agosto 2019.

La prossima sarà la 100ª presenza di Nikola Maksimovic con il Napoli in tutte le competizioni.

La prossima sarà la 50ª gara in Serie A sia per Hirving Lozano che per David Ospina.

IN PANCHINA

Gennaro Gattuso ha vinto due delle cinque sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus (3P), entrambe sulla panchina dei partenopei: tra i tecnici attualmente nella competizione è quello con la percentuale più alta di successi contro i bianconeri (40%).

Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso hanno giocato assieme 218 partite di Serie A con la maglia del Milan registrando il 60% di vittorie (131 su 218): 179 di queste gare sono arrivate sotto la gestione di Carlo Ancelotti, ex allenatore di entrambe le squadre di questo incontro.

Dopo il successo in Supercoppa, Andrea Pirlo ha perso il secondo confronto da allenatore contro il Napoli (a febbraio in Serie A): contro nessuna squadra ha trovato più di una sconfitta da tecnico finora." (Juventus.com)