Juve, Dybala in bilico. Per il futuro occhi puntati su Zaniolo e Raspadori

In caso di addio di Dybala chi sarebbe il suo sostituto? Due nomi in lista, ma salgono le quotazioni di Zaniolo

redazionejuvenews

Vlahovic e Zakaria subito, Gatti a giugno. Il mercato invernale della Juve è stato praticamente perfetto, ma la dirigenza bianconera non sembra intenzionata a fermarsi qui. Per quanto la squadra ora sia nettamente più forte rispetto ad alcune settimane fa, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri può essere ancora migliorata. Il dubbio più grande è in attacco e ha un nome e un cognome: Paulo Dybala. Il fantasista argentino ha il contratto in scadenza tra pochi mesi ma le trattative per il rinnovo di contratto sono in fase di stallo. Un grande club come la Juventus deve agire sempre in anticipo e studiare con attenzione le mosse e per questo è già alla ricerca di un suo sostituto.

Partiamo da un ragionamento: cosa serve alla squadra? Se Dybala dovesse andarsene non è detto che debba arrivare per forza un giocatore con le sue stesse caratteristiche. I nomi in cima alla lista sono due: Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo. I punti in comune tra i due sono tanti, a partire dalla carta d'identità (giovani e italiani) fino ad arrivare al costo, per entrambi molto alto. Raspadori è più un trequartista/seconda punta, anche se all'occorrenza può giocare come esterno. Zaniolo al contrario è più un esterno, che all'occorrenza può giocare come trequartista. Di sicuro entrambi formerebbero un tridente da sogno insieme a Chiesa e Vlahovic.

Ieri però sono aumentato, anche se di poco, le chance di vedere Zaniolo in bianconero. La Roma ci punta forte e il costo del cartellino è elevato, ma il general manager del club Tiago Pinto in conferenza stampa ha rivelato: "Posso garantire che Zaniolo sarà un giocatore della Roma il prossimo anno? No, non posso io e non può nessuno". In un periodo di crisi economica come questo nessuno è incedibile... Chissà che non si possa vedere Zaniolo vestire la casacca bianconera.