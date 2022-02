Tiago Pinto: “Zaniolo rimane anche il prossimo anno? Non posso garantirlo…”

Il general manager della Roma ha parlato

redazionejuvenews

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato di vari temi, tra cui il futuro di Nicolò Zaniolo, nella conferenza stampa che è andata in scena oggi a Trigoria: "Nella ultima conferenza mi hanno fatto fare la pagella e mi hanno male interpretato. Io faccio il mio lavoro e lascio questo a voi. Sulle offerte ci sono delle cose che preferisco non parlarne. Il calcio è molto dinamico: i giocatori con pie rendimento generano la pie grande offerta. Nelle ultime tre finestre di mercato siamo riusciti a trattenere i giocatori, Sulle offerte preferisco non parlare, il mercato è sempre pieno di retroscena ma io ho sempre paura di parlare di queste cose che son backstage. Ci saranno magari un giorno delle storie che si potranno raccontare.

Posso garantire che Zaniolo sarà un giocatore della Roma il prossimo anno? No, non posso io e non può nessuno. Ricordo che una settimana dopo il mercato estivo la situazione era la stessa con giocatori che dovevano rinnovare. Questo è il momento di tutti noi dobbiamo aiutare il mister per i risultati e migliorare il nostro lavoro. Con il tempo parleremo, ma adesso non è il momento di parlare di mercato e rinnovi.

Mercato avvicina la Roma in Champions? Sì, credo che in tutte le finestre di mercato l'obiettivo sia far diventare la squadra più equilibrata. Con il mercato che abbiamo fatto siamo riusciti a portare due ragazzi che hanno avuto un impatto con la squadra. Tutti voi sapete che il mercato di gennaio è molto particolare: noi cerchiamo di capire cosa manca alla squadra per poi provare a portare in città quello che serve. A novembre con il mister abbiamo deciso i profili e i ruoli da prendere. Dopo abbiamo fatto un lavoro veloce. Per fortuna i ragazzi sono arrivati e hanno migliorato subito la squadra".