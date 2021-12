Juve, per gennaio non solo Vlahovic e Icardi: un’altra idea per l’attacco

L'attacco è uno dei più grandi problemi di questa Juve: Vlahovic è il sogno, ma la dirigenza sonda anche un altro nome

Uno dei più grandi problemi in casa Juventus è senza ombra di dubbio l'attacco . I bianconeri, infatti, hanno enormi difficoltà nel finalizzare le azioni offensive e spedire la palla in rete. Morata, Kean e Kaio Jorge sono ottimi attaccanti, ma forse non sono il genere di prima punta di cui avrebbero bisogno i bianconeri. Alla squadra di Massimiliano Allegri servirebbe più un giocatore in grado di riempire l'area di rigore avversaria, un così detto rapace d'area di rigore.

Il sogno dei tifosi bianconeri ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic. Il serbo, però, è decisamente troppo costoso per le tasche bianconere. Per questo nelle ultime ore è tornato alla carica il nome di Mauro Icardi, in uscita dal PSG e possibile punta di diamante per l'attacco della Juventus. La dirigenza bianconera non vuole però fossilizzarsi solamente su alcuni nomi e per questo è alla ricerca di altre possibili soluzioni. Una di queste potrebbe essere Gianluca Scamacca, giovane attaccante del Sassuolo che sta sorprendendo tutti a suon di gol. Durante la puntata odierna di Sportmediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha confermato questa pista: «Scamacca è un giocatore che la Juventus vorrebbe. Il Sassuolo sa che nei prossimi mesi lo perderanno, ma i bianconeri si muoveranno solo in base a quanto riusciranno a vendere. Il bomber del Sassuolo è uno dei tanti nomi per l’attacco».