Dybala fa sognare i tifosi… con un “mi piace” a Icardi

Il calciatore della Juventus e compagno del giocatore del PSG in Nazionale Argentina ha messo like all'ultimo post Instagram dell'ex attaccante dell'Inter

La Juventus sta preparando le ultime due partite dell'anno, coincidenti con le ultime del girone di andata, che la vedranno scendere in campo sabato alle 18 a Bologna contro i rossoblu e il martedì successivo contro il Calgliari , in due gare che i bianconeri dovranno vincere a tutti i costi per non perdere altro terreno dalle prime quattro posizioni , occupate da Inter, Milan, Atalanta e Napoli, che dopo il pareggio contro il Venezia di sabato scorso hanno preso altri punti sui bianconeri.

Un finale di anno importante per la Juventus, che poi a gennaio avrà tanti scontri diretti, in mezzo ai quali ci sarà anche la Supercoppa Italiana in programma il 12 gennaio a San Siro. Gennaio, che per la Juventus e le altre squadre vorrà dire anche mercato, con i bianconeri che stanno lavorando per cercare di migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione. In questo senso, improntate è il lavoro che Federico Cherubini sta facendo sul mercato, con il dirigente che sta cercando una punta da regalare a Massimiliano Allegri per migliorare lo score della squadra bianconera, che in questa prima parte di stagione ha sprecato molto sotto porta.