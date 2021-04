Juve: i tifosi disegneranno il gagliardetto per la finale di Coppa Italia

Iniziativa social del club bianconero

redazionejuvenews

La Juventus, messa alle spalle la vittoria di domenica contro il Genoa, che ha dato seguito a quella ottenuta nel recupero contro il Napoli, sta preparando alla Continassa l'importante sfida in programma domenica contro l'Atalanta. A Bergamo i bianconeri scenderanno in campo alle 15 contro la squadra di Gasperini per quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per i posto Champions: la Juventus è infatti terza in classifica ad un punto di distanza dal Milan e con un punto di vantaggio proprio sulla squadra nerazzurra. La partita quindi avrà una grande importanza, non solo per continuare a macinare punti, ma anche per cercare di allontanare le pretendenti ai posti alti della classifica.

Andrea Pirlo ha ricovato Leonardo Bonucci, guarito dal COVID, con il solo Bernardeschi fuori perchè ancora alle prese con il virus. I bianconeri si stanno allenando anche questa mattina alla Continassa in vista della sfida, che all'andata finì con un pareggio per 1-1, con Cristiano Ronaldo che si fece parare nel finale un rigore da Gollini. La Juventus dovrà quindi cercare di espugnare lo stadio della Dea, per portare a casa i tre punti e non complicare la corsa alla prossima Champions League.

Dopo la partita di domenica comunque, i bianconeri affronteranno l'Atalanta ancora una volta in questa stagione: il 19 maggio a Reggio Emilia è infatti in programma la finale di Coppa Italia, che la squadra di Andrea Pirlo affronterà proprio contro quella di Gasperini. In vista dell'ultimo atto della Coppa, la Juventus ha avviato un'iniziativa per far sentire i tifosi parte della partita, in un periodo in cui gli stadi sono ancora interdetti alla presenza delle persone: attraverso una piattaforma messa a disposizione dal partner bianconero Socios, i tifosi della Vecchia Signora potranno disegnare il gagliardetto che il capitano bianconero darà in finale a quello dell'Atalanta. Un'iniziativa a cui stanno già partecipando in tanti, e che la Juventus ha fatto per riavvicinare i tifosi, nell'attesa di rivederli riempire gli spalti dello Stadium.