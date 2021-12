Verso Juve-Genoa: bianconeri nettamente favoriti secondo i bookmakers

Tutto pronto in vista del match tra Juve e Genoa. Secondo pronostici e precedenti i bianconeri sono nettamente favoriti

Dopo le vittorie di Milan, Inter e Atalanta , questa sera la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Genoa . Per i bianconeri si prospetta una partita abbordabile , contro una squadra in evidente difficoltà. L'arrivo sulla panchina rossoblù di Shevchenko non sembra infatti aver cambiato il trend negativo della stagione del Grifone, ancora in zona retrocessione. All'ultima giornata contro il fortissimo Milan, il Genoa è stato sconfitto 3 a 0. Un risultato pesante, frutto anche delle molte assenze: tre pilastri come Destro, Caicedo e Criscito sono infatti infortunati. Per i bianconeri sarà quindi una vittoria facile? Sulla carta sembra di sì, ma la squadra di Massimiliano Allegri non potrà permettersi cali di concentrazione.

Oltre a questo, la Juventus ha dalla sua parte anche alcune interessanti statistiche. Come riportato sul sito ufficiale bianconero "La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A per 3-1". Oltre a questo "Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Dejan Kulusevski (tre gol) - includendo anche gli assist, il giocatore della Juventus ha preso parte a cinque reti in quattro confronti contro il Grifone". E infine "Paulo Dybala ha segnato sette gol e fornito due assist contro il Genoa in Serie A - in particolare l’attaccante della Juventus conta due reti e un passaggio vincente nelle tre gare più recenti contro il Grifone in campionato, così come la sua prima tripletta nella competizione (agosto 2017)".