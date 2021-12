Juve-Genoa: le statistiche dei bianconeri

Ecco alcune statistiche dei bianconeri nei precedenti contro il Genoa

redazionejuvenews

Domani all'Allianz Stadium andrà di scena il match tra Juve e Genoa, con i bianconeri che vanno a caccia di 3 punti che fondamentali per la rincorsa alla zona Champions. Di seguito riportiamo alcune statistiche della Vecchia Signora nei precedenti contro i rossoblù.

La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A per 3-1: solo due volte nella sua storia nella competizione la Vecchia Signora ha registrato quattro volte di fila lo stesso punteggio contro un singolo avversario.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di Serie A (un solo gol subito, contro l'Atalanta), tanti clean sheet quanti nelle precedenti 27 gare nella competizione.

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Dejan Kulusevski (tre gol) - includendo anche gli assist, il giocatore della Juventus ha preso parte a cinque reti in quattro confronti contro il Grifone.

La Juventus ha segnato solo sette gol nelle sette partite interne giocate in questo campionato, meglio soltanto della Salernitana (cinque) finora e il peggior bottino nelle prime sette gare in casa per i bianconeri in una stagione nella massima serie dal 1988/89 (sette anche in quell’occasione).

Il prossimo sarà il 150° successo per Massimiliano Allegri in Serie A con la Juventus e il 250° in generale nella competizione - il tecnico della Juventus diventerebbe il secondo a raggiungere le 250 vittorie nella competizione nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Carlo Ancelotti (275).

Paulo Dybala ha segnato sette gol e fornito due assist contro il Genoa in Serie A - in particolare l’attaccante della Juventus conta due reti e un passaggio vincente nelle tre gare più recenti contro il Grifone in campionato, così come la sua prima tripletta nella competizione (agosto 2017).