Juve, ds Eintracht Francoforte: “Luca Pellegrini? Starà lui decidere”

Dopo 6 mesi all'Eintracht Francoforte , per Luca Pellegrini è il momento di fare il punto della situazione. L'esperienza in Germania del terzino italiano non è stata negativa, ma anche a causa di alcuni problemi fisici non ha potuto dare il meglio di se. Ora come ora difficilmente la squadra tedesca lo andrebbe a riscattare, ma nel frattempo si vocifera di un interessamento della Lazio di Maurizio Sarri .

Il direttore sportivo dell'Eintracht Markus Krosche ai microfoni di Sport1 ha detto: “Luca ha avuto difficoltà dopo un inizio decente e poi anche lievi problemi dovuti a un infortunio. Si vede che ha la volontà di farsi strada, ha una buona velocità e un buon atteggiamento nei duelli fisici, ma non ha ancora trovato il suo ritmo. Sarà fondamentale che porti continuamente e in modo affidabile le sue qualità in campo e che ogni giorno in allenamento le sviluppi. Luca ha da noi la struttura idonea per i suoi miglioramenti. Deve lavorare su se stesso e mettere in atto le cose che gli sono state insegnate in fase di preparazione. Starà a lui decidere come finirà la sua esperienza all'Eintracht".