“Firma, firma, firma!” Dicono che la Juve ha trovato l’accordo con… / News

La Juventus corre in maniera importante rispetto al calciomercato. Lo sta facendo nonostante Giuntoli non sia ancora il nuovo dirigente utile coordinare tutta una serie di operazioni che bisognerà portare a termine nei prossimi mesi. Ma quello che sarà il prossimo DS bianconero le idee ce le ha chiarissime e chissà che da lontano non stia dando già qualche indicazione. In questo senso, un po' in controtendenza rispetto a quanto raccontato sulla Gazzetta dello Sport, c'è il Corriere dello Sport che svela una notizia di quelle particolarmente pesanti.

Rabiot-Juve, secondo il CDS c'è l'accordo

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: "Rabiot mercoledì firmerà con la Juventus". Il club bianconero avrebbe trovato l'accordo con la madre (agente del giocatore) vicino a Saint Tropez. Stando a quello che viene riferito dalla stessa fonte, Max Allegri avrebbe spinto fortissimamente per averlo ancora in squadra e Rabiot dovrebbe dunque firmare a breve. Una notizia abbastanza sorprendente, questa, considerando che ci sono ancora delle voci che lo vogliono possibile partente. Il Corriere dello Sport però non ha dubbi: Rabiot resterà. Bisognerà solo attendere qualche giorno per averne la conferma. Detto questo, parlando di futuro ecco la formazione da sogno che Allegri vorrebbe costruire per l'anno prossimo<<<