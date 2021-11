Juve-Fiorentina: tutte le curiosità

Le curiosità di Juve-Fiorentina

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Fiorentina ha pubblicato tutte le curiosità sulla sfida di domani contro i bianconeri. Di seguito riportiamo i dati forniti da Opta.

Scontri diretti

"165º confronto in Serie A tra Juventus e Fiorentina: avanti i bianconeri nel bilancio per 78 successi a 34 - 52 pareggi completano il quadro nel massimo campionato. La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha perso più partite in Serie A (78) e subito più gol (267). La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime due gare contro la Juventus in Serie A (1V, 1N) e non riesce a collezionare tre risultati utili di fila contro i bianconeri in campionato dal 2008 (quattro consecutivi in quel caso). La Juventus ha trovato il successo solo una volta nelle ultime quattro sfide in campionato contro la Fiorentina, tra Maurizio Sarri (1V, 1N) e Andrea Pirlo (1N, 1P), nelle quattro precedenti con Massimiliano Allegri in panchina i bianconeri avevano sempre vinto contro i viola.

Precedenti in casa della Juve

Juventus e Fiorentina si sono affrontate 82 volte in casa dei bianconeri in Serie A: padroni di casa in vantaggio per 55 vittorie a 7 (20 pareggi). Una delle sette vittorie della Fiorentina fuori casa contro la Juventus in Serie A (in 82 confronti) è arrivata proprio nella scorsa stagione: i viola non sono mai riusciti a ottenere due successi di fila in trasferta contro i bianconeri nel torneo.

Statistiche

La Fiorentina vanta il secondo possesso palla medio del campionato (56.3%, dietro solo al Napoli, 59.9%), mentre la Juventus è decima in questa graduatoria con il 50.9%. La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie A (5). Solamente il Cagliari (95) conta meno interruzioni alte delle sequenze di azione avversarie grazie al pressing rispetto alla Fiorentina (122) e alla Juventus (124) in questo campionato. La Fiorentina ha registrato l’87% di passaggi riusciti nel campionato in corso, solo il Napoli (88%) vanta una percentuale più alta.

Focus giocatori

Tra le 16 squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, la Fiorentina è una delle due contro cui Paulo Dybala ha partecipato a meno gol: solo tre, frutto di una rete e due assist in 11 sfide (tre anche contro la Roma, a cui però ha segnato tre reti). Álvaro Morata ha segnato un gol in due delle sue ultime tre gare di Serie A contro la Fiorentina, in entrambe le occasioni entrando a gara in corso. Prima di passare alla Juventus, Federico Chiesa aveva giocato 137 partite di Serie A con la maglia della Fiorentina, segnando i suoi primi 26 gol nella competizione. Federico Bernardeschi ha giocato le sue prime tre stagioni di Serie A con la Fiorentina (14 gol in 72 presenze di campionato) - sette invece le reti in 115 gare di campionato da quando veste la maglia bianconera". Intanto, attenzione all'ultima clamorosa novità di mercato in casa bianconera: "Allegri ha scelto, ecco chi ha chiesto di comprare alla società!" <<<