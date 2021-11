Italiano: “Contro la Juve con la giusta determinazione per fare risultato”

Il tecnico ha parlato

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha risposto ad alcune domande dei tifosi della viola in vista della partita di domani alle 18 contro la Juventus. Le sue parole: "In questo inizio di campionato in alcune partite a sprazzi mi sono divertito tantissimo, davvero. Soprattutto nelle prime gare dove abbiamo approcciato come piace a me, con grande furore e qualità e le stavamo vincendo anche tutte a parte la prima giornata contro la Roma in cui siamo stati anche sfortunati. Anche con lo Spezia siamo stati bravi ad approcciare il match. Se Odriozola può giocare ala destra? È bravo quando ha tanto spazio o arriva da dietro a fari spenti, come successo anche domenica sul secondo gol nostro. Poi è veloce e rapido, in questo momento ci servono queste qualità in difesa, quindi per ora dico no.