Milenkovic: “Juventus in crisi? Non possiamo sottovalutare i suoi giocatori”

In vista del big match tra Juventus e Fiorentina, il difensore viola Nikola Milenkovic è stato intervistato dal giornale inglese Reuters

In una lunga intervista sulle pagine del quotidiano inglese Reuters, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato del campionato italiano: "La Serie A è veramente difficile quest'anno, ci sono tante squadre molto forti, che lotteranno per i primi sette posti in campionato. La Fiorentina sarà tra queste? E' troppo presto per parlarne, c'è ancora tanto da migliorare. Ovviamente accedere l'Europa è un nostro obiettivo, lo era anche lo scorso anno. Non possiamo far finta che non sia così. Tutti qui a Firenze vogliono vederci in di nuovo in Europa".