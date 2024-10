Juve, Fagioli: “Mi trovo bene nel mio nuovo ruolo”

Nicolò Fagioli ha parlato al termine della vittoria della Juventus contro il Lipsia, rispondendo anche del suo nuovo ruolo sul campo di gioco

Intervistato nel post match della vittoria contro il Lipsia in Champions League ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli. Ecco le sue parole: “Diciamo che quei cinque minuti sono stati tragici perché abbiamo preso il rosso di Michele, poi punizione, Var e rigore. ha segnato pure su rigore, quindi sono stati cinque minuti terribili. Ma ci siamo ripresi, siamo rimasti compatti, non abbiamo mollato. poi è arrivato il bellissimo gol di Dusan e la giocata fantastica di Conceiçao, siamo riusciti a portare a casa questa grande partita. Ci dispiace molto per l’infortunio di Bremer e di Nico Gonzalez, dedichiamo sicuramente questa vittoria a loro”.

Fagioli: “Dopo il primo gol abbiamo mollato”

Il calciatore della Juventus ha proseguito: “Il mister durante la settimana ci ha chiesto di venire qua, senza paura, dare ritmo e tenere la palla noi. Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo subito un gol su un’occasione nostra perché stavamo per fare gol noi, invece sulla ripartenza hanno fatto un gran gol. poi non abbiamo mollato, abbiamo trovato il gol che ci ha dato fiducia, Alla fine abbiamo vinto una bellissima partita, queste partite ti danno il doppio della fiducia e del coraggio per le prossime gare. Dopo gli 8 mesi che ho passato non ho mai smesso di credere in me stesso. A centrocampo posso fare qualsiasi ruolo. Il mister mi chiede di fare questo ruolo e io mi trovo molto bene, perché comunque dai ritmo alla squadra e tocchi tanti palloni. Sono felicissimo delle mie prestazioni, ma questo deve essere solo l’inizio per me”.