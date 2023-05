Juve, Fabian Ruiz di nuovo in Serie A? Con Giuntoli potrebbe…

"In privato, non nasconde che avrebbe potuto fare meglio in questa stagione", si legge su Le Parisien. "Ammette di non aver avuto abbastanza peso per ribaltare la concorrenza in un settore dove c'era ancora spazio. Ma si sente bene a Parigi, dove ha finalmente adottato un ritmo di vita tranquillo". Il centrocampista è intenzionato a far bene in Ligue1 e convincere Luis Campos a tenerlo in squadra per la prossima stagione. Con le partenze di Soler e Sanches, il PSG starebbe pensando di virare sul Ibrahim Sangare. In questo caso ci sarebbe anche maggiore spazio per Fabian Ruiz, finora usato col contagocce: 27 le partite disputate dal 2022, 1 gol e 3 assist.