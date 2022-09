Juve-Empoli, al via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni

In attesa di ritrovare i bianconeri dopo la sosta, la Juventus ha reso note le informazioni sui biglietti per la gara contro il club toscano

In attesa di ritrovare il campionato dopo la sosta per le nazionali, la Juventusha reso note sul proprio sito ufficiale le informazioni per i biglietti della partita contro l'Empoli: "Venerdì 21 ottobre i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium contro l’Empoli, nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio in programma alle 20:45.