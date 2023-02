Christillin: “Momento difficilissimo, spero che il ricorso venga accettato”

La vittoria di giovedì contro la Lazio, valsa la semifinale di Coppa Italia con l'Inter, ha ridato un po' di serenità. La situazione della Juventus infatti nelle ultime settimane non era stata facile. In campionato erano arrivate le sconfitte contro Napoli e Monza e il pareggio con l'Atalanta. Fuori dal campo invece era arrivata la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze e tutto il polverone connesso alla vicenda.