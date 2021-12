Juve, Dybala tra gol, spettacolo e troppi infortuni: rinnovo a rischio?

Paulo Dybala è sempre più al centro del progetto Juve. Gli infortuni preoccupano però la dirigenza bianconera: rinnovo a rischio?

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala è sempre di più al centro della Juventus. Il fantasista argentino è stato chiamato a trascinare sulle sue spalle la squadra bianconera, diventando di fatto la vera anima della squadra di Massimiliano Allegri. Fino ad ora La Joya non sta deludendo le aspettative: per lui 5 gol e 3 assist in Serie A e 3 gol e 1 assist in Champions League. L'unico problema del classe 1993 sono gli infortuni, decisamente troppi. Dybala ha infatti già saltato ben cinque partite di campionato, problema non da poco per la Juventus. Senza i suoi lampi di genio, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri sembra spesso incapace di scardinare le difese più ostiche.