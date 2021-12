La giornata di Dybala con i junior reporter

La giornata particolare di Dybala

Il sito ufficiale della Juventus ha fatto il recap della giornata di Paulo Dybala all'Allianz Stadium con i junior reporter : "Che bella giornata. Rivedere i nostri Juventus Member più giovani all'Allianz Stadium, ritrovare la luce di entusiasmo nei loro occhi, e ricominciare con una bellissima abitudine, che la pandemia aveva fermato. Parliamo di Junior Reporter, che è ripresa in presenza dopo ben due anni, con un ospite davvero d'onore: la Joya, Paulo Dybala . Un incontro, quello di Paulo con i bambini bianconeri (25, tutti Junior Member provenienti da ogni parte d'Italia), che è vissuto, ovviamente, delle domande dei bambini: una gioiosa conferenza stampa, che della conferenza stampa aveva tutte le caratteristiche, a partire dal luogo in cui si è svolta: appunto, l'area Press dell'Allianz Stadium.

E i bambini hanno davvero fatto i giornalisti, come sempre in questi casi: chiedendo a Paulo ogni genere di informazione, sul suo passato, sulla sua vita in campo, in spogliatoio e a casa, sulle sue passioni extra calcistiche e sui suoi desideri. Proprio alla fine, il fuori programma: ruoli ribaltati, con la Joya a rivolgere ai piccoli bianconeri la domanda più scomoda possibile da fare a dicembre: «Cosa avete scritto nella lettera per Babbo Natale?» Gran finale, ovviamente, con autografi per tutti. Davvero una bella giornata".