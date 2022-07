L’agente Durante: “Firmino sarebbe perfetto per giocare nella Juve”

Intervenuto nel corso del programma "Maracanà", in onda su TMW Radio, l'agente sportivo Durante ha parlato del possibile mercato della Juve

Intervenuto nel corso del programma "Maracanà", in onda su TMW Radio, l'agente sportivo Sabatino Durante ha parlato delle voci che vorrebbero Roberto Fimino alla Juventus: "E' un ragazzo in gamba e questo non guasta. E' partito giovanissimo dal Brasile, è un ragazzo serio, molto tecnico e intelligente tatticamente. Non ha giocato molto al Liverpool ma quando lo ha fatto ha sempre giocato molto bene. Nella Juve credo possa giocare nei tre dietro Vlahovic, con Di Maria e Chiesa sulle fasce e lui dietro a Vlahovic. Può fare la prima punta, il falso nueve e il trequartista. Giocando, potrebbe andare ai prossimi Mondiali. La mossa è proprio questa. Hanno capito che in Italia va bene l'usato, vedi Di Maria".

L'infortunio di Pogba ha cambiato i piani della dirigenza bianconera. Possibile puntare su Milinkovic-Savic? "Non credo sia così facile, chi gestisce le finanze della Juve non è molto contento di certe spese e risultati. Il menisco può saltare anche da giovani, ma a 30 è più probabile. Se prendi una macchina con un certo chilometraggio è più facile che capiti. Dal punto di vista tecnico va bene, ma non credo per sostituire Pogba. Non credo però a 50 milioni e soprattutto dopo aver preso a certe cifre Bremer. Lotito non credo che accetti una operazione alla Chiesa. La famiglia Elkann lo vuole? Va bene ma anche alcune scelte non sono andate, vedi Ronaldo, che è stato un bagno di sangue".

L'altro grande problema è in difesa, dove manca ancora un centrale. In amichevole Allegri ha fatto giocare Danilo: possibile soluzione? "Lo ha fatto all'Atletico Paranaense, ma bisogna capire cosa serve al Brasile. Se si mette a fare il difensore centrale magari il ct lo lasci a casa per il Mondiale. Se gioca sulla fascia ha molte più chance, non so se lui accetterà questo ruolo già adesso".