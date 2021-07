Juve, dopo Boende un altro baby colpo: preso Solberg, il nuovo Haaland

La Juventus ha iniziato la preparazione alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, che nelle prossime settimane ritroverà mano mano tutti i nazionali, che si aggregheranno al gruppo, ristretto, di giocatori che hanno iniziato gli...

Proprio sui giovani stanno puntando molto i bianconeri, e dopo l'acquisto dall'Anderlecht del giocatore classe 2005 Boende, Cherubini ha chiuso un altro affare in prospettiva, che nei prossimi giorni diventerà ufficiale. La Juventus ha acquistato il calciatore norvegese classe 2004 Elias Solberg. Il direttore generale dell'Ullensaker/Kisa, club di appartenenza del giocatore, Andreas Aalbu ha confermato la trattativa che porterò il trequartista a Torino: "Abbiamo definito con la Juventus il trasferimento di Elias Solberg in bianconero", le sue parole, alle quali hanno fatto eco quelle del padre "Giovedì prenderemo un treno per Torino", e quelle dell'agente, che ha spiegato la scelta della Juventus: "C'era molto interesse da parte di altri club europei, abbiamo deciso di puntare sulla Juventus per via delle strutture, del lavoro quotidiano e di un grande settore giovanile".