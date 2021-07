Krause: “Buffon? Affare nato nello spogliatoio della Juve”

Il Presidente del Parma ha parlato del portiere

redazionejuvenews

Il Presidente del Parma Kyle Krause ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta di Parma. Il numero uno del club emiliano ha fissato gli obiettivi per la squadra, che nella prossima stagione giocherà campionato cadetto, dopo la retrocessione dello scorso anno : "Per prima cosa vogliamo tornare in Serie A, dove il Parma merita di stare. Poi, piano piano e passo dopo passo, vogliamo che tornare a giocare in Europa. Come ho sempre detto questo è un progetto generazionale e se resteremo un altro in B vorrà dire che lavoreremo ancora più duramente ed in maniera ancora più intelligente per creare una base ancora più forte per il club. Il mio entusiasmo e la mia passione non cambierebbero: nella vita può accadere non centrare un obiettivo, ma l'importante è imparare da quello che ci succede".

Krause ha parlato poi dell'affare Buffon, e di come sia nato il ritorno dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale a Parma, nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, e dalla quale la Juventus lo aveva prelevato, rendendolo poi quello che oggi conoscono tutti come il miglior portiere della storia: "Dal mio arrivo a Parma ho sempre avuto l'ambizione di portare in squadra uno come Buffon. La prima volta che ne abbiamo parlato è stato nello spogliatoio della Juve: Gigi ha sorriso e mi ha detto 'non so, vedremo'. Porterà carisma, leadership ed entusiasmo: sarà di aiuto ai portieri e ai giovani, che vedranno come vive un campione di classe mondiale e come si allena".

Obiettivi chiari per il patron, che vuole riportare il Parma in quella dimensione internazionale che lo conrtraddistingueva all'inizio degli anni 90, quando i crociati andavano a giocare le coppe europee facendo grandi figure in giro per il continente. Una realtà alla quale il nuovo presidente vuole tornare il prima possibile.