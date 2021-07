Juve, nuovo baby colpo: preso Boende

Nuovo innesto per la formazione dei baby bianconeri

Per dare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie, la Juventus interverrà sul mercato, per puntellare la squadra a disposizione del tecnico toscano con alcuni inserimenti. Mentre Cherubini quindi lavora per regalare ai tifosi bianconeri nuovi calciatori da tifare, è arrivato il primo innesto per il vivaio bianconero: dall'Anderlecht Under 21 è infatti arrivato Joseph Nonge Boende. Classe 2005, belga d'origini congolesi, ieri ha salutato sui social gli ormai ex compagni dell'Anderlecht e da oggi si appresta a cominciare una nuova avventura in bianconero. Difensore centrale reinventato mezzala negli ultimi anni, Nonge Boende dispone digradino doti fisiche e atletiche, che lo rendono duttile e adattabile a più ruoli.