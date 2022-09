Juve, Di Maria squalificato per 2 giornate: Il Fideo salta Bologna e Milan

Angel Di Maria, calciatore della Juventus, è stato squalificato per 2 giornate, a causa dell'espulsione rimediata nell'ultimo match.

redazionejuvenews

Brutte notizie per la Juventus. Infatti, oggi è arrivato il responso del Giudice Sportivo sull'espulsione di Angel Di Maria. El Fideo è stato squalificato per 2 giornate, per "Avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive". L'ex Paris Saint-Germain salterà quindi la gara con il Bologna ed anche il big match della settimana successiva contro il Milan.

Un brutto colpo per la Juventus, che ancora non ha potuto godersi l'argentino a pieno, tra infortuni vari e questa squalifica che mette in difficoltà ancora di più la Vecchia Signora, più di quanto non lo sia. Infatti, Madama sperava in una sola giornata, ma il gesto di stizza, e violento, di Di Maria, ha indotto il Giudice Sportivo ad aumentare la pena.

El Fideo, dopo l'accaduto, negli scorsi giorni, ha subito mandato un messaggio via social, chiedendo scusa a tutti per il rosso: "Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista, ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli".