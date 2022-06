Juve, poche motivazioni per Di Maria? I bianconeri hanno pronto un piano

Di Maria avrà la giusta motivazione per lasciare il segno in casa Juve? La dirigenza corre ai ripari con un ingaggio pensato ad hoc

redazionejuvenews

L'attesa senza fine sembra finalmente giunta al termine: Angel Di Maria sarà il rinforzo in attacco che la Juve stava tanto cercando. L'argentino dopo settimane di ragionamenti e dubbi si è deciso a sposare la causa bianconera, pronto a giocare la sua ultima stagione in Europa prima di concludere la sua carriera in Argentina, al Rosario Central. L'obiettivo del Fideo, infatti, è chiaro e non è mai stato nascosto: restare in Europa così da sperare di essere convocato per il Mondiale in Qatar. Un solo anno, niente di più. La Juve all'inizio ha provato a proporre un accordo biennale (così da poter sfruttare il Decreto Crescita) ma l'ex PSG non ha voluto saperne niente. Un anno o niente.

Alla fine la Juve ha accettato, convinta che le qualità dell'argentino possano essere decisive per aiutare Vlahovic e tutto l'attacco bianconero. Molti tifosi però hanno espresso legittimi dubbi: un giocatore che sa già di essere a fine carriera riuscirà a dare tutto se stesso per la causa?Non c'è il rischio manchino delle motivazioni forti? E' lo stesso pensiero che deve aver pensato la Juventus, che nel dubbio è corsa ai ripari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la dirigenza non avrebbe offerto i 7 milioni richiesti da Di Maria ma una cifra più bassa attorno ai 5,5-6 milioni. Oltre a questo però una serie di ricchi bonus legati al numero di presenze e ai bonus. Tutto questo si traduce in un semplice: se Di Maria gioca e gioca bene, guadagnerà di più. L'argentino avrà quindi qualche milione di motivazioni in più per incidere anche in Serie A.

Ma Di Maria non sarà l'unico colpo per l'attacco della Juventus. Nei piani della Vecchia Signora, infatti, l'argentino sarà il sostituto di Paulo Dybala, mentre non si sa ancora chi sarà il cambio in rosa di Bernardeschi. Occhi puntati su Kostic, Berardi e Zaniolo.