Pedullà: “Juve su Di Maria e Kostic, ma Zaniolo piace ancora”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Pedullà ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo. Nonostante Di Maria e Kostic, la Juve lo osserva

In vista della prossima stagione la Juve dovrà rifare completamente l'attacco. Gli unici sicuri del posto sembrano infatti Vlahovic e Chiesa . In due, Dybala e Bernardeschi , hanno già lasciato Torino, Morata e Kean potrebbero fare lo stesso. Se la squadra di Massimiliano Allegri vorrà tornare subito a vincere serviranno dei rinforzi di livello. Dei, al plurale, perchè non ne basterà uno. Ma chi sono gli obiettivi della Vecchia Signora? Fino a pochi mesi fa gli obiettivi in cima alla lista erano Zaniolo e Raspadori , ora però la situazione è cambiata. La dirigenza ha deciso infatti di cambiare strategia, preferendo puntare sull'esperienza. Largo a Di Maria , occhio a Kostic .

Ma quindi Raspadori e Zaniolo sono ormai obiettivi sfumati? Non proprio. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato proprio del futuro dell'attaccante della Roma: "Zaniolo non ha alcun tipo di prevenzione nei riguardi della Roma, le sue recenti parole sono state sincere, nella Capitale sta bene. Però, è consapevole che la richiesta di ingaggio potrebbe fare a cazzotti con la necessità di stare sempre attenti al monte ingaggi. E se diventasse inevitabile finire sul mercato? La Juve lo ha messo in cima alla lista lo scorso gennaio, l’interesse resiste malgrado i bianconeri siano su altre piste (Di Maria e Kostic), volendo comunque prendere due esterni offensivi. Il Milan è il nuovo che avanza, non da oggi ma da un mese abbondante: il profilo piace molto a Paolo Maldini che lo ritiene ideale per un salto di qualità sulla fascia destra offensiva".