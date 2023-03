Juve, Di Maria: “Nazionale? Sicuramente continuo. E’ qualcosa di unico”

Prima gli infortuni, poi il Mondiale in Qatar e infine le giocate di classe, decisive in più di un'occasione: quando sta bene Di Maria si è dimostrato il cuore della squadra di Allegri. Nonostante l'età il Fideo è ancora un fuoriclasse, ma il contratto con la Juve è in scadenza. Rinnoverà? L'assist potrebbe arrivare dall'Argentina.