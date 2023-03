Di Maria vuole continuare a giocare per l’Argentina: assist per la Juve?

Angel Di Maria vuole continuare a giocare per l'Argentina e fa felice la Juve: rinnovo di contratto possibile per il Fideo

Dopo la vittoria del Mondiale l'Argentina si prepara a tornare in campo. Intervenuto in conferenza stampa il ct albiceleste Scaloni ha detto: "Giovedì giocheranno quelli che erano al Mondiale, poi vedremo durante la partita. La partita si affronta nello stesso modo delle altre. La maglia dell'Argentina non ti permette di non dare il massimo. L'omaggio e tutto il resto è bello, ma noi in campo dobbiamo fare il nostro lavoro".