De Ligt: “Spero vinca la Juve ma il Friburgo è forte, non sarà facile”

0-1 all'andata e 2-0 al ritorno: il Bayern Monaco batte il PSG e supera gli ottavi di finale di Champions League. Nonostante il super attacco dei francesi, la squadra bavarese è riuscita a mantenere per due volte la porta inviolata, anche grazie all'ex Juve De Ligt. Il difensore olandese al termine della partita ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Quando giochi contro l'attacco più forte del mondo e non prendi gol in due partite è una cosa che vale tanto per la squadra. Questa vittoria vale tantissimo, oggi soprattutto il secondo tempo abbiamo fatto bene con tanta intensità difendendo alto. Si può fare anche con giocatori veloci come Mbappé e l'abbiamo dimostrato oggi".