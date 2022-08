Juve, Danilo difensore centrale super. Il brasiliano: “Do sempre il massimo”

Contro la Roma Danilo è stato schierato come difensore centrale, con ottimi risultati. Il brasiliano alternativa in più per la Juve di Max

redazionejuvenews

Dopo l'addio di Chiellini e De Ligt e senza l'infortunato Bonucci la Juve si è ritrovata a corto di difensori centrali. In vista della sfida contro la Roma Bremer era sicuro di un posto da titolare, ma al suo fianco il ballottaggio era serrato. Gatti o Rugani? Beh, nessuno dei due. Massimiliano Allegri ha deciso di schierare al centro della difesa Danilo, mettendo De Sciglio come terzino destro. La scelta si è rivelata più che azzeccata. Il brasiliano si è confermato ancora una volta un jolly difensivo, attento e puntuale anche al centro della difesa. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 6,5 in pagella, commentando: "Altra prova solida. La sua specialità sono le cose difficili che rende semplici. Trasmette sicurezza al reparto che sta aspettando il ritorno di Bonucci e il rodaggio di Bremer".

Al termine del match l'ex Manchester City ha detto: "È mancato solo il risultato, che sarebbe arrivato con un po’ di fortuna e qualche pallone in porta. Però sono soddisfatto per come abbiamo tenuto il campo, adesso pensiamo alla gara di mercoledì e a tornare subito sulla strada giusta; dovevamo essere arroganti e aggressivi e lo siamo stati, dobbiamo evitare errori tecnici nei passaggi semplici in cui si rischia di farsi male. Serviva un gol in più ma la squadra ha fatto bene, mettendo a frutto il lavoro fatto in settimana. Dobbiamo continuare così. Il mio ruolo? Sono a disposizione, penso solo a dare il massimo e faccio quello che il Mister mi chiede".

Dopo la prestazione di ieri Danilo può essere definito a tutti gli effetti come un'alternativa più che valida per la difesa. Oltre alla prestazione, il brasiliano ha un altro punto a favore: può giocare sul centro sinistra. Così facendo Bremer è stato libero di agire sulla destra, riuscendo a dare il meglio di se.