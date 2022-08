I TOP e FLOP di Juve-Roma: da Vlahovic fino a De Sciglio

Tra i TOP è impossibile non citare Dusan Vlahovic : nonostante tutto, il bomber serbo mette sempre la sua firma. Il classe 2000 trova la rete del vantaggio bianconero dopo neanche 1 minuto di gioco, segnando un fantastico gol su calcio di punizione. Di testa, di sinistro, di destro o da calcio piazzato: Vlahovic è una macchina da gol. L'altro grande promosso di questa partita è Miretti : com'è possibile pensare di vendere un giocatore con queste qualità? Per tutta l'estate i bianconeri sono andati alla ricerca di un giocatore che potesse migliorare il livello della mediana, ma forse quel giocatore è già in rosa. Menzioni onorevoli per Rabiot e Danilo , particolarmente positivi.

La partita della Juve è stata più che buona e per questo non ci sono veri e propri FLOP. I peggiori, però, sono stati i due terzini, Alex Sandro e De Sciglio. Il brasiliano e l'italiano hanno spinto poco in fase offensiva, ma si sono trovati più volte in difficoltà nel contenere gli attacchi della Roma. Per il resto tutti promossi.