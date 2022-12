Mondiali: definito il tabellone dei quarti di finale

A partire da venerdì inizieranno a scendere in campo le squadre per le partite valevoli per i quarti della competizione

redazionejuvenews

La Serie A, così come gli altri campionati e le coppe europee, sono fermi per permettere la disputa del Mondiale in Qatar, il primo, e probabilmente unico, Mondiale che sta andando in scena in inverno, durante la stagione. In Qatar si sono già svolte la fase a gironi e gli ottavi di finale, con il turno dei quarti di finale che è stato definito nella giornata di ieri, con le ultime due qualificate per il turno successivo.

A partire da venerdì inizieranno le sfide che precedono le semifinali, che vedranno affrontarsi Olanda-Argentina e Brasile-Croazia, con le vincenti che si scontreranno in semifinale, ed Inghilterra-Francia e Marocco-Portogallo, con le due vincenti che si incontreranno anche loro in semifinale. Ancora molti sono i giocatori della Juventus in Qatar, con i brasiliani e gli argentini che potrebbero scontrarsi in semifinale, e con il francese Rabiot che sogna di arrivare all'ultimo atto della competizione.

Sono stati intanto definiti gli orari delle partite, con venerdì che vedrà scendere in campo il Brasile di Danilo, Alex Sandro e Bremer alle ore 16 contro la Croazia mentre la sera, alle 20, toccherà a Paredes e Di Maria in Argentina-Olanda. Sabato sarà il turno della Francia di Adrien Rabiot, che affronterà l'Inghilterra.