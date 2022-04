Juve, da Chiellini fino a de Ligt: il futuro della difesa è in bilico

Quella che sta per finire è stata una stagione molto particolare per la Juventus, che potremmo definire di ricostruzione. Dopo dieci anni di dominio incontrastato sulla Serie A, i bianconeri la scorsa stagione hanno dovuto lasciare il trono di...

Quella che sta per finire è stata una stagione molto particolare per la Juventus, che potremmo definire di ricostruzione. Dopo dieci anni di dominio incontrastato sulla Serie A, i bianconeri la scorsa stagione hanno dovuto lasciare il trono di Campione d'Italia all'Inter e poi in estate hanno perso un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ha colmato solo in parte le lacune della rosa, che si è trovata a fare i conti con diversi problemi, soprattutto a centrocampo e in attacco. Nonostante tutto, invece, la difesa si è confermata il fiore all'occhiello della Juventus: con 28 gol subiti, i bianconeri sono la terza miglior difesa del campionato, dietro solo a Inter e Napoli.