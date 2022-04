Ag. Chiellini: “Presto per parlare del suo futuro, è concentrato sulla Juve”

Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, ha parlato della situazione del suo assistito e del nuovo progetto della sua agenzia.

Davide Lippi, agente tra gli altri di Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, all'evento della sua agenzia Reset. Ecco le sue parole sul capitano della Juventus, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, ma l'avventura bianconera dell'ex Livorno potrebbe concludersi tra poche settimane, anche a causa della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022: "È presto per parlare del suo futuro, è concentratissimo sulla Juventus e pensa solo a chiudere al meglio la stagione. Sirene dall'America? Parliamo di un atleta internazionale. non si sa la destinazione che potrà avere, ma le offerte non mancheranno. Con un giocatore del genere ci vuole pazienza per prendere le decisioni."